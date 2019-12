iPhonen ainoa portti ehkä häviämässä – Millä puhelinta sitten ladataan?

Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo ennustaa Applen siirtyvän vuoden 2021 iPhone-mallistossa täysin langattomaan käyttökokemukseen. Käytännössä se tarkoittaisi sitä, että iPhonesta katoaisi Lightning-portti.



Lightning-porttia ei ehkä enää tarvita tiedonsiirtoon niin paljoa kuin aikaisemmin, mutta puhelimen akun lataamisessa se on tuiki tarpeellinen. Mikäli Kuon ennustus todella toteutuu, on mielenkiintoista nähdä miten Apple aikoo ratkaista iPhonen lataamisen. Tuleeko puhelimen mukana langattoman latauksen mahdollistava latausalusta vai olisiko se erikseen myytävä lisävaruste.



Vaikka Bluetooth ja WiFi riittävät nykypäivänä moneen, niin monet lisälaitteet tukeutuvat edelleen langalliseen tiedonsiirtoon. Esimerkiksi osa iPhonen omistajista voi tarvita Lightning-porttia CarPlayhin.



Vuoden 2021 iPhone-malliston julkaisuun on vielä aikaa, joten vaikka Applella olisikin aikomus hylätä Lightning-portti jossakin vaiheessa, niin suunnitelmiin voi tulla vielä mutkia matkaan.

