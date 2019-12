Huawei lisää Androidin korvaajan käyttöä – Ei tule vielä puhelimiin

Vaikka nyt eletäänkiin Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan ratkaisuviikkoa, niinei ole varaa odottaa sen tuovan yhtiölle pikaista tai pidemmän aikavälin helpotusta. Yhdysvallat hyökkäsi yhtiön kimppuun voimakkaasti toukokuussa estämällä yhdysvaltalaisia yhtiöitä tekemästä sen kanssa yhteistyötä.Käytännön vaikutukset eivät ole kuitenkaan olleet erityisen mullistavia, osittain Huawein saamien siirtymäaikojen ansiosta. Huaweilla on kuitenkin pohdittu kuumeisesti vaihtoehtoa Googlen Androidille, sillä kauppasaarron takia käyttöoikeus Androidiin on katkolla. Vastaukseksi on noussut Huawein itse kehittämä Harmony OS, jonka käyttöä se aikoo laajentaa ensi vuonna.Huaweilla ei kuitenkaan riitä vielä pokkaa käyttää Harmony OS:ää vielä puhelimissa tai tableteissa, vaan käyttöjärjestelmää levitetään markkinoille muiden laitteiden kautta . Kiinassa Hongmeng-nimellä tunnettavaa käyttöjärjestelmää aiotaan käyttää esimerkiksi älykkäissä näytöissä, älytelevisioissa, kaiuttimissa sekä älykelloissa. Vaikka Huawei onkin vielä sitoutunut Androidiin, niin Harmony OS:stä kehitetään selvästi mahdollinen korvaaja pidemmällä aikavälillä.