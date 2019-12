Pokemon Gon uusi Buddy Adventure -seikkailutila on pian valmis

Huippusuositun Pokémon Go saa lähiaikoina odotetun Buddy Adventure -toiminnon, jonka avulla luodaan selkeämpi yhteys pelaajan ja hänen henkilökohtaisen Pokémon-kamun välille. Ominaisuus on tulossa iPhonelle ja Androidille.



Buddy Adventure hyödyntää Nianticin kehittämää AR+-todellisuustilaa, jonka avulla pelaajan Pokemon-seuralainen on yhdistetty reaalimaailman ympäristöön – aivan kuten kaapattavat hahmotkin. Pokemon-seuralaista voi helliä ja ruokkia, minkä lisäksi kullakin on omat erikoistemppunsa. Lyhyesti sanottuna Buddy Adventure on Pokemon Go -peliin tuotu tamagotchi, missä pelaamisesta voi nauttia oman lempipokemonin kanssa.



Jotta toiminto ei jäisi vain kivaksi pieneksi lisäksi, on Niantic lisännyt siihen ominaisuuksia, joilla pelaajaa kannustetaan antamaan pokemonilleen enemmän huomiota. Ruokkimalla hahmoa pelaajan ja pokemonin välistä suhdetta saa vahvistettua, mistä voi olla joskus myöhemmin hyötyä. Mitä paremmalla tuulella pokemonisi on, sitä parempia palkintoja saat.





