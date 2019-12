Google käynnisti taas Chromen jakelun Androidille – Kriittinen bugi korjattu

on saanut korjattuaAndroid-versioon eksyneen bugin, jonka takia WebView-toimintoa hyödyntävien mobiilisovellusten tiedot hävisivät käyttäjän näkyvistä. Tiedot eivät missään vaiheessa hävinneet laitteesta, vaan ne eivät yksinkertaisesti ollut käyttäjän luettavissa.Hakukonejätti on nyt julkaissut uuden version Chrome 79:n Android-sovelluksesta, joka on yhteensopiva vanhan WebView-tiedontallennusformaatin kanssa. Näin ollen WebView-pohjaisiin sovelluksiin tallennetut tiedot ovat nyt käyttäjien näkyvillä. WebView on Chromeen tukeutuva järjestelmäkomponentti, jonka avulla Android-sovellukset voivat esittää verkkopohjaista sisältöä.Googlen mukaan noin 15 prosenttia käyttäjistä ehti päivittää uuteen Chromeen ennen kuin päivityksen jakelu katkaistiin aiemmin tällä viikolla.Chromen uusin versio löytyy Google Playstä. Google on selittänyt täällä uusimpaan versioon tehtyjä muutoksia