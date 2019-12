Edullinen Samsung Galaxy A01 julkistettu: 5.7" HD+ Infinity-V -näyttö ja kaksi takakameraa

Juuri julkistettujen Galaxy A51 ja Galaxy A71 -puhelinten lisäksi Samsung on hiljaisesti paljastanut tiedot -puhelinmallista.Edullisin Samsungin puhelin, jota Suomessa tällä hetkellä myydään on Samsung Galaxy A10 ( hinta 99 euroa - 119 euroa ). Tästä voidaan siis päätellä, että myös Galaxy A01 on hyvin edullinen puhelin. Hintatietoja tai saatavuutta ei kuitenkaan vielä paljastettu.Samsung Galaxy A01 -puhelimessa käytetään kahdeksanydinprosessoria (Quad 1.95 GHz + Quad 1.45 GHz), jonka parina on 2 gigatavua keskusmuistia ja sisäistä tallennustilaa on 16 gigatavua. Muistikortilla saa kuitenkin lisättyä tallennustilaa aina 512 gigatavuun asti. Muistikorttipaikan lisäksi puhelimessa on kaksi Nano SIM-paikkaa. Käyttöjärjestelmän osalta tietoja ei paljastettu, mutta on mahdollista, että puhelimessa käytetään Android 10 -käyttöjärjestelmää.Puhelimen mitat ovat 146.3 x 70.86 x 8.34 mm. Infinity-V -näytöllä on kokoa vain 5,7 tuumaa ja siinä käytetään HD+ -resoluutiota. Näyttöloveen on upotettu 5 megapikselin etukamera (F2.0). Takaa löytyy 13 megapikselin pääkamera (F2.2) sekä 2 megapikselin syvyyskamera (F2.4).Värivaihtoehtoina ovat sininen, musta ja punainen.