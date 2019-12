Älä haksahda uusiin viestisovelluksiin – ToTok jäi kiinni vakoilusta

Arabiemiraattitaustaista ToTok-viestisovelluksen epäillään tekevän yhteistyötä emiraattiviranomaisten kanssa eli viestisovellusta saatetaan käyttää käyttäjien vakoiluun. Sovellusta kehittävän Pax AI:n toiminnot sijaitsevat samassa paikkaa kuin Arabiemiraattien tiedustelupalvelu.



Arabiemiraattien tiedustelupalvelun arvioidaan keräävän sovelluksen avulla paikkatietoa sekä hyödyntävän tiedonlouhintaa palvelussa käytäviin keskusteluihin. Sovellusta ei saa enää App Storesta eikä Google Playstä, mutta se oli saatavilla molemmissa kaupoissa aiemmin. Ohjelma toimii edelleen niissä puhelimissa, joihin se on ehditty asentaa. Uusia käyttäjiä sen on kuitenkin hankala enää kerätä.



Suurin osa palvelun käyttäjistä sijaitsee Arabiemiraateissa, mutta se on kerännyt suosiota myös muualla Lähi-idässä, Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa. ToTok ylsi ladatuimpien sovellusten listalle Yhdysvaltojen App Storessa ennen kuin se poistettiin sovelluskaupasta.

