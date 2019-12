Näin poistat automaattisesti toistuvat videot Googlen Play Kaupassa

Mainokset ärsyttävät joitain jopa maltillisina toteutuksina, mutta hermot menevät erityisesti silloin, kun kyseessä on automaattisesti toistuva, joissain tapauksissa vieläpä äänekäs, video.Google on mainosyhtiönä kokeillut melkoisen monenlaista mainontaa tai videopromoamista. Näistä kokeiluista yksi uusimmista ovat sovellukauppa Play Storesta löytyvät automaattisesti toistuvat videot.Siellä muutamassa kategoriassa (mm. "Sinulle suositellut" tai "Tutki pelisuosituksia") on voinut törmätä automaattisesti toistuviin videoihin, jotka muistuttavat automaattisesti toistuvia YouTube-videoita.Ilmeisesti ne ovat tuottaneet merkittävästi ärsytystä, sillä Google on ottanut hieman takapakkia.Nyt Google on tuonut päivityksen, jossa asetuksista videot saa pois päältä. Asetuksista löytyy nyt valinta, jolla mainokset saa pois päältä aina tai vaihtoehtoisesti näkymään vain kun on liitettynä Wi-Fi-verkkoon.Vaikka tässä tapauksessa videot eivät päästä ääntä, niin ehkäpä ne ärsyttävät silti. Samanlaisia reaktioita on varmasti monella ollut esimerkiksi Netflixin automaattisesti toistuviin trailereihin.Videot saat pois päältä yksinkertaisesti: Avaa Play Kauppa ja sen Asetukset. Valitse kohta Toista videot automaattisesti ja valitse sieltä haluamasi vaihtoehto. Vaihtoehdot ovat "Toista videot automaattisesti milloin tahansa", "Toista videot automaattisesti vain Wi-Fi-yhteydellä" sekä "Älä toista videoita automaattisesti".