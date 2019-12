Apple Watch pelastaa ihmishenkiä – Lääkäri haastoi Applen oikeuteen

New York Universityn kardiologi on päättänyt ryhtyä oikeustoimiin Applea vastaan, koska IT-jätin uusissa Apple Watch -älykelloista löytyvä eteisvärinän tunnistustoiminto saattaa loukata hänelle kuuluvaa patenttia.Wieselin mukaan hän olisi käynyt Applen kanssa neuvotteluita patentin hyödyntämiseen liittyen jo vuonna 2017, mutta IT-jätti ei tuolloin suostunut neuvottelemaan asiasta. Tämän takia hän hakee nyt oikeusteitse apua saadakseen patentilleen rojaltituloja. Toinen vaihtoehto on tietysti se, että eteisvärinän tulkintatoiminto poistetaan kelloista. Apple ei ole suostunut kommentoimaan tapausta.Wiesel on kyseessä olevan patentin alkuperäinen keksijä, joten tässä tapauksessa ei ole kyse patenttitrollailusta. Apple on saanut aiemmin paljon hyvää julkisuutta eteisvärinän tunnistamistoiminnon ansiosta, joten sen poistaminen tuskin tulee kyseeseen missään tilanteessa.