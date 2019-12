-pikaviestipalvelun tuki- ja-alustoille päättyy huomenna. Sovellukselle ei siis julkaista enää lainkaan päivityksiä, joten nyt on viimeinen hetki päivittää uuteen puhelimeen – sikäli kun käytät vielä Microsoftin alustoihin perustuvaa puhelinta.Suureen juhlaan ei ole syytä Android- tai iOS-leireissäkään, sillä WhatsApp aikoo hylätä Android 2.3.7:n, iOS 8:n ja näitä vanhemmat käyttöjärjestelmäversiot helmikuun ensimmäiseen päivään mennessä. Voit siis huoletta lähettää vielä uuden vuoden toivotukset Androidilla ja iOS:llä, mutta hiihtolomaan mennessä uudemman puhelimen hankinta voi olla edessä.Google julkaisi Android 2.3.7:n jo kahdeksan vuotta sitten, kun taas iOS 8:n julkaisusta on vierähtänyt jo viisi vuotta.WhatsApp on jo aiemmin estänyt uusien tilien luomisen vanhoilla alustaversioilla. Mikäli puhelimen vaihtaminen tulee ajankohtaiseksi ja haluat siirtää tiedot vanhasta puhelimesta toiseen, katso Puhelinvertailu.comin opas aiheesta