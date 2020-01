Applen hylkäämä kumppani tekee paluun – Apple teki uuden sopimuksen

Brittiläinen mikroarkkitehtuurien kehittämiseen erikoistunut Imagination Technologies on ilmoittanut solmineensa uuden lisenssisopimuksen Applen kanssa. Vuonna 2017 Imagination kertoi saaneensa Applelta tiedoksiannon, jonka mukaan Apple lopettaisi Imaginationin grafiikkapiirien käytön puhelimissaan ja tableteissaan.Apple on ilmeisesti ottanutkin vetovastuun A-järjestelmäpiirien grafiikkasuorittimien kehityksestä, mutta missään vaiheessa se ei ole kuitenkaan lopettanut Imaginationin patentoimien teknologioiden käyttöä. Näin ollen Applen on maksettava Imaginationille rojalteja jatkossakin, vaikka se kehittäisi iPhoneihin omat grafiikkapiirit.Tänään julkaistu lehdistötiedote on kirjaimellisesti yhden virkkeen pituinen, joten siitä on hankala ammentaa mitään kovinkaan syvällistä. Se kertoo kuitenkin Applen jatkavat rojaltien maksamista ja Imagintionin teknologian käyttöä tuotteissaan. Applen maksamien summien suuruutta tai hyödyntämistä teknologioista ei kuitenkaan hiiskuta julkisuuteenImaginationille Applen vuonna 2017 tekemä ilmoitus oli kohtalokas, sillä se pelästytti pahanpäiväisesti sijoittajat. Apple oli kiistatta Imaginationin suurin asiakas, joten ilman Applea yhtiön liiketoiminta näytti muuttuvan pahasti tappiolliseksi. Imagination myytiin lopulta 550 miljoonalla punnalla Canyon Bridge -pääomasijoitusyhtiölle.