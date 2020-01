Huawei ennustaa vieläkin vaikeampaa vuotta – Viime vuonna menetti pääsyn Googlen Androidiin

Joku saattoi ajatella, ettäon takana melkoisen vaikea vuosi, mutta Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kauppasodan helpotettua, tulevaisuus näyttäisi kirkkaammalta. Näin ei ehkä ihan ole, sillä Huawein mukaan yhtiön liikevaihto kasvoi kaikesta huolimatta 18 prosentilla, mutta tästä vuodesta on tulossa haastava.Huawein vuodenvaihteen aikaan antaman arvion mukaan yhtiön liikevaihto nousee vuoden 2019 osalta noin 850 miljardiin juaniin eli noin 109 miljardiin euroon. Kasvua on siis edelliseen vuoteen näiden noin 18 prosenttia, mihin nykyisessä maailman tilanteessa yhden jos toisenkin yhtiön pitäisi olla tyytyväinen. Huawein omissa ennusteissa oli kuitenkin odotettu vieläkin parempaa kasvua, mutta Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen selkkaus sekä yhtiöön itseensä kohdistetut pakotteet purivat kasvulta terävimmän kärjen.Huawein tuotevalikoimiin löytyy matkapuhelinoperaattoreille kaupiteltavia tukiasemia, mutta se on myös maailman toisiksi suurin älypuhelinmerkki. Huawei toimitti viime vuonna arviolta 240 miljoonaa älypuhelinta. Älypuhelimissa Huawein suurin haaste liittyy siihen, ettei yhtiöllä ole enää uusien puhelinmallien osalta pääsyä Googlen lisensoimaan Androidiin. Esimerkiksi Mate 30 -älypuhelimessa ei ole lainkaan Google-sovelluksia.