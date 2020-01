TSMC aloittamassa seuraavien iPhonien piirien valmistuksen

Taiwanilainen puolijohdevalmistajarakentaa kiivasta vauhtia jo tiloja 3 nanometrin tuotantoa varten , mutta sitä ennen markkinoille tulee älylaitteita, joiden mikropiirit on valmistettu 5 nanometrin prosessilla.Ensimmäisten joukossa TSMC:n 5 nanometrin prosessiin on siirtymässä Apple, jonka kehittämän A14-järjestelmäpiirin tuotanto käynnistyy näillä näkymin toisen kvartaalin aikana eli huhti-kesäkuussa. Aikataulutiedot paljasti taiwanilainen Digitimes-verkkojulkaisu TSMC on jo usean vuoden ajan ollut Applen A-piirien hovivalmistaja ja näin tulee olemaan ilmeisesti myös jatkossakin. TSMC:ltä löytyy vaadittavat tuotantoresurssit Applen kysyntään nähden, mutta sen lisäksi yhtiö on pysynyt kehityksen aallonharjalla tukevasti. Toisin on käynyt Intelille, jonka prosessikehitys on edistynyt aiempaan nähden verkkaisesti.A14 Bionic -piirien muista teknisistä ominaisuuksista ei ole tietoa, mutta Apple lienee päivittänyt CPU- ja GPU-arkkitehtuureita sekä lisännyt Neural Engine -laskentayksikön tehokkuutta.TSMC siirtynee 3 nanometrin prosessiin vasta vuonna 2022, joten isompaa tuotantotekniikan päivitystä ei nähdä ensi vuoden iPhonien piireissä.