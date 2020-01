OnePlus järjestää huomenna näyttötapahtuman, esitteillä uusi huippulaitteen näyttö?

OnePlus tuli alunperin tutuksi edullisista lippulaivantappajista, mutta vuosi vuodelta yhtiö on luisunut yhä lähemmäs kohti Applen ja Samsungin huippupuhelinten hintasegmenttiä.Viime vuonna yhtiö toi markkinoille Pro-malliston, joka kilpailee suoraan aivan parhaita puhelimia vastaan. Lisäksi yhtiö julkisti viime vuonna ensimmäisen televisionsa, jota ei todennäköisesti tosin nähdä Pohjolassa, tai edes länsimaissa.Yhtiö on siis ruvennut innovoimaan entistä vauhdikkaammin ja tehnyt tilaa itselleen uudenlaisilla tuotteilla. Tuotekehityksen osalta kyse ei siis ole enää missään nimesssä kiinalaiskopiosta, jos sellaisesta koskaan edes oli viitteitä.Uusin tuulahdus Shenzhenistä kertoo , että yhtiö järjestää huomenna näyttöteknologiaan pohjautuvan konferenssin. Yhtiö ei ole kertonut mitä mahdollisia paljastuksia tapahtumassa tullaan tekemään, mutta huhujen mukaan kyseessä saattaa olla esimerkiksi 120 hertsin näyttö.Viime vuoden malleihin OnePlus toi korkean virkistystaajuuden näytön, joka on nostanut nopeasti suosiota älypuhelinten keskuudessa. Perinteisestä 60 hertsistä virkistystaajuus nostettiin 90 hertsiin, mutta nyt mahdollisesti tulossa on 120 hertsin näyttö, jollaisia on nähty kovin harvakseltaan, mutta sellainen löytyy viime vuoden Asus ROG Phone 2:sta.On myös mahdollista että konferenssissa esitellään hiljattain CES-messuilla julkaistua Concept One -puhelinta (kuvassa), jonka erityiskyky on väriä vaihtavan lasin taakse piiloutuvat kamerat.