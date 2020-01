Pokemon GO:n vuosi oli jopa julkaisuvuotta parempi, lähenteli miljardia euroa

Pokemon GO oli eittämättä yksi vuoden 2016 kovimmista mobiilihiteistä. Pelin suosio oli niin valtavaa, että mm. puistot ja ravintolat täyttyivät Pokemon-pelaajista.Vuoden loppuun mennessä peliä oli ladattu puolisen miljardia kertaa. Seuraavat pari vuotta suosiota riitti yhä, mutta ensimmäisen puolen vuoden mittapuulla vuosi 2017 oli pettymys. Kenties pelaajat odottivat uutta sisältöä tiheämmällä tahdilla.Rahamääräisesti 2016 lukuihin ei päästy kahtena seuraavana vuonna, vaikka ensimmäinen vuosi jäi vain noin 6 kuukauden mittaiseksi, sillä peli julkaistiin kesäkuussa.Noin 750 miljoonan euron liikevaihto 2016 jälkeen tippuivat liki kolmanneksen noin 530 miljoonaan euroon vuonna 2017.2018 peli kuitenkin teki paluun ja kasvoi takaisin noin 730 miljoonaan euroon ja viime vuonna Nianticin peli teki uuden vuositason ennätyksen peräti 804 miljoonan euron liikevaihdolla.Tietysti suoraan ensimmäiseen vuoteen ei vertausta kannata tehdä, sillä peli oli markkinoilla 2019 tuplat julkaisuvuoteen nähden, mutta paluu on ollut silti vakuuttava.Tiedot julkaissut Sensor Tower kertoo, että Androidia käytti 55 prosenttia käyttäjistä, joten iOS:lle jäi 45 prosenttia.Tuotto käyttöjärjestelmittäin jakautui liki identtisesti, 54-46.Yhdysvallat oli suurin rahasampo 38 prosentin osuudella eli n. 300 miljoonan euron potilla, perässä tulivat Japani ja Saksa.Rahaa on tähän mennessä käytetty Pokemon GO:ssa yhteensä noin 2,8 miljardia euroa. Viimeisen pari vuotta liikevaihdossa mitattuna suosituin mobiilipeli on ollut PUBG Mobile, jonka liikevaihto oli viime vuonna liki 1,2 miljardia euroa.