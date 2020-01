OnePlussalta hurja lupaus – Seuraavassa OnePlussassa on vuoden 2020 parhain näyttö

toimitusjohtaja on julistanut yhtiön panostavan tänä vuonna puhelimiensa näyttöihin. Lau uskaltautuu jopa lupaamaan, että seuraavan sukupolven OnePlus-puhelimesta löytyy markkinoiden parhain näyttö vuonna 2020.OnePlus aikoo päihittää Samsungin Galaxy Notet ja Galaxy S20 -puhelimet sekä Applen iPhonet näytöllä, jonka paneelin virkistystaajuus on 120 hertsiä. Taajuus lukema tarkoittaa käytännössä sitä, kuinka mont kertaa näytöllä esitettävä grafiikka päivittyy sekunnissa.Mikäli taajuus on 120 hertsiä, päivittyy kuva 120 kertaa sekunnissa. Staattisessa kuvassa tai hitaasti muuttuvassa kuvassa tajuus voi olla alhainenkin, mutta nopeatempoista sisältöä esitettäessä suurempi päivitysnopeus takaa parempilaatuisen kuvan. OnePlus sanoo yltävänsä 120 hertsin taajuuteen MEMC-piirin avulla, jonka avulla puhelin osaa ennakoida mitä grafiikkaa seuraavaksi halutaan esitettävän.