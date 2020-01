Analyytikot povaavat – Seuraavaan iPhoneen tulee 3D-kamera

Mikälianalyytikkoja on uskominen ensi syksynä julkaistavassapäivitetään jälleen kerran puhelimen kameraominaisuuksia toden teolla. Etupuolelle on luvassa uusi Face ID -kamera ja takapuolelle on taas tiedossa 3D-kamera.Face ID -kasvojentunnistuksesta vastaavaan-kameraan tulevista muutoksista Barclays ei kerro mitään, mutta oletettavasti kameran tarkkuus paranee ja ehkä siihen on saatu myös lisää nopeutta. Takapuolelle tulevan ToF-tekniikkaan perustuvan 3D-kameran avulla käyttäjät voivat skannata ympäristöjään kolmiulotteisesti. Applen tavoitteena lienee iPhonen AR-toimintojen laajentaminen ja parantaminen, millä voitaisiin pedata markkinoita tulevia AR-laseja varten.3D-kamerassa ei välttämättä ole kyse pelkästään AR-sisällöstä, vaan Apple saattaa kehittää tekniikan avulla myös perinteiseen valokuvaamiseen uusia sovelluksia. Esimerkiksi keinotekoisen bokeh-efektin tarkkuutta voidaan oletettavasti parantaa nykyisestä.