Samsung sai uuden puhelinpomon – Tehtävänä tehdä taittuvista puhelimista hitti

Samsung on korvannut älypuhelinliiketoimintaa johtaneenyhtiössä vuonna 1997 aloittaneella Roh Tae-mooniilla . Hänen tärkeimpinä tehtävinä on haastaa onnistuneesti kiinalaiset halpavalmistajat näiden keskeisillä markkina-alueilla sekä tehdä kehittyneissä talouksissa viime vuonna lanseeratusta taittuvasta älypuhelimesta uusi hitti.Roh on aiemmin ollut mukana Samsungin Galaxy-älypuhelimien tuotekehityksessä sekä osallistunut yhtiön tuotantoketjun optimoimiseen, minkä ansiosta Samsung on pystynyt vastaamaan kiinalaisten älypuhelinmerkkien hintakilpailuun. Roh on Bloombergin kuvauksen mukaan erityisen kiinnostunut puhelimien teknisistä ominaisuuksista sekä erityisen pikkutarkka puhelimien teknisistä ominaisuuksista. Hänen johdossa näiden piirteiden luulisi olevan kunnossa Samsungin puhelimissa.Samsung odottaa yhtiön markkinaosuuden paranevan Intian ja Kiinan markkinoilla, joissa yhtiö on hävinnyt myyntiä paikallisille brändeille. Taipuvien älypuhelimien suhteen Rohin ensimmäinen näytönpaikka on jo 11. helmikuuta, jolloin Samsung esittelee uuden Galaxy Foldin sekä Galaxy S20 -tuoteperheen.