Qualcomm julkaisi uudet Snapdragon-piirit 720G, 662 ja 460

Tämä vuosi tulee olemaan melkoisen tärkeä uudelle viidennen sukupolven mobiiliyhteyksille, mutta huomioitavaa on, että valtaosa niin laitteista kuin kuluttajistakin tulee vielä tämän vuoden aikana nojaamaan pääasiassa 4G-yhteyksiin.Tämän tietää tietysti myös maailman johtavat piirivalmistajat, jotka kilpailevat samalla verissä päin tulevaisuuden 5G-diileistä. Qualcomm on paljastanut nyt noita vähemmän mediaseksikkäitä, mutta kenties vielä tänä vuonna kuluttajien osalta tärkeämpiä 4G:llä varustettuja suoritinpiirejä.Uutuuksia ovat keskisarjan Snapdragon 720G ja Snapdragon 662 sekä edullisiin laitteisiin suuntaava Snapdragon 460.Näistä ensiksi mainittu on varustettu erikoisesti lisäkirjaimella, joka tarkoittaa piirin olevan tarkoitettu pääasiallisesti pelipuhelimiin (Gaming). Kyseessä on Snapdragon 730G:n sisarpiiri, joka tuo peliominaisuuksia laajemmin saataville.720G tarjoaa ominaisuuksia viime vuosien Snapdragon 8xx -sarjan piireistä keskihintaluokkaan. Piiri pitää sisällään mm. 10-bittiset värit HDR-tuella, tuen AptX-äänikoodekille, parannetut Wi-Fi-kantamat ja WiFi 6 -yhteensopivuuden ja LTE-nopeudet aina 800 megabittiin saakka.Suorituskyvystä vastaavat 8 nanometrin tekniikalla valmistetut kaksi 2,3 gigahertsin Cortex A76 -ydintä sekä kuusi 1,8 gigahertsin A55 -ydintä. Grafiikkapiirinä on Adreno 618, joka löytyy myös 730G:stä. Kenties tärkein ominaisuus on näyttötuki, joka mahdollistaa FHD+-resoluution näytöt 90 ja 120 hertsin virkistystaajuudella.Snapdragon 662 on hieman perinteisempi keskisarjan järjestelmäpiiri, jonka sisuksista löytyy niin ikään kahdeksanytiminen suoritin (4x A74@2GHz + 4x A53@1,8GHz). Grafiikkapiinä on Adreno 610, joka löytyy myös viime keväänä julkaistusta Snapdragon 665 -piiristä.Parannusta viime vuotiseen on erityisesti kameraosastolla, jossa Spectra 340T signaaliprosessori mahdollistaa ensimmäistä kertaa 600-sarjassa peräti kolmen takakameran ja 48 megapikselin tarkkuuden. Niinpä keskihintaisissa puhelimissa tullaan tänä vuonna näkemään entistä parempia ja useampia kameroita.Piiri tukee näyttöjä aina FHD+-resoluutioon ja 60 hertsiin saakka.Halvin piireistä, Snapdragon 460, on suunnattu vain sadan tai parin sadan euron puhelimiin. Suorituskykyä on petrattu melkoisesti, sillä Qualcommin mukaan piiti tarjoaa jopa 70 prosentin suorituskykyparannuksen. Ensimmäistä kertaa 400-sarja saa Adreno 610 -grafiikkapiirin, joka löyty myös edellämainituista arvokkaammista piireistä.Parannusta on tapahtunut myös kameraosastolla, jossa on mahdollista sijoittaa taakse kolme kameraa, ja megapikselimäärä voi kasvaa aina 48 megapikseliin asti.Piireistä ensimmäisenä markkinoille saapuu Snapdragon 720G, joka löytää tiensä puhelimiin jo nyt alkuvuodesta. Kaksi muuta piiriä nähdään vasta loppuvuodesta.