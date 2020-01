Vuoto paljastaa uudet langattomat Galaxy Buds+ -nappikuulokkeet

Langattomia kuulokkeita on ollut jo vuosien ajan ja itseasiassa jopa täysin langattomia nappikuulokkeita on ollut ainakin vuodesta 2015 lähtien.2016 julkaistujen ensimmäisten AirPodsien ja kuulokeliittimen poistamisen yleistyminen ovat kasvattaneet langattomien kuulokkeiden markkinat, erityisesti nappikuulokkeiden osalta, aivan uudelle tasolle.Jo ennen AirPodsien julkaisua Samsungilla oli omansa, Gear IconX, mutta viime vuonna niiden kolmas versio pääsi Galaxy-brändin alle ja nosti siten profiiliaan melkoisesti.Galaxy Budsit ovatkin erittäin laadukkaat langattomat kuulokkeet, joiden äänentoisto oli melkoisesti edellä Applen AirPods -kuulokkeita. Tämän jälkeen Apple on kuitenkin julkaissut paremmalla äänentoistolla ja erityisesti taustamelun vaimennuksella varustetut AirPods Pro -kuulokkeet, joihin Samsungilta odotetaan pian vastausta.Nyt MySmartPrice on vuotanut verkkoon kuvia seuraavista Galaxy Buds -kuulokkeista. Niiden nimi on väitetysti Galaxy Buds+ ja ne muistuttavat edeltäjiänsä melkoisesti.Itseasiassa ulkoisesti kuulokkeissa ei ole juuri muuttunut mikään. Myöskään ominaisuuksiin ei ole lisätty taustamelun vaimennusta, joten kyseessä ei ole suora kilpailija AirPods Pro -kuulokkeille. Kenties tulossa on jossain vaiheessa myös Pro-mallit Galaxy Budseista.Akkukesto on kuitenkin kasvanut suuremman akun myötä (85mAh vs 58mAh) ja puhelinsoittojen äänenlaatua on petrattu, kiitos uusien mikrofonien.MySmartPrice on saanut käsiinsä oheisen kuvan lisäksi kuvat myös valkoisista ja sinisistä versiosta. Kaikki kolme julkaistaan todennäköisesti helmikuun 11. päivä San Franciscossa yhdessä Galaxy S20 -laitteiden kanssa.