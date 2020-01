Apple aloittaa pian uuden iPhonen tuotannon – Julkaistaan maaliskuussa

on tilannut uuden iPhonen tuotannon alkavaksi helmikuussa jotta uutukainen voidaan esitellä yleisölle maaliskuun aikana. iPhonien myynnin sanotaan olleen viime aikoina korkealla tasolla ja siitä rohkaistuneena Apple on päättänyt kokeilla markkinareaktioita alemman hintaluokan mallille.Helmikuussa kokoonpanoon menevä iPhone-malli on siis vuonna 2016 esitellyn iPhone SE:n seuraaja. Bloombergin tietojen mukaan puhelimen perusrunko perustuu iPhone 8:aan eli siinä on 4,7 tuuman LCD-näyttö ja Touch ID -kotinäppäin. Apple myy iPhone 8:aa joillain markkinoilla edelleen noin 449 dollarin hintaan.Uusi iPhone SE on kohdennettu erityisesti kehittyviin talouksiin, kuten Kiinaan ja Intiaan. Viimeksi mainittu on ollut vaikea pala Applelle, mikä on johtunut osittain sääntelystä ja osittain puhelimien hintatasosta. Sääntelyongelma pitäisi olla nyt ratkaistu, kun Apple on tuonut maahan omaa tuotantoa, ja hintaongelmaan saadaan helpotusta uuden puhelinmallin myötä.Myöhemmin syksyllä Apple julkaisee jälleen kolme uuden sukupolven iPhonea. Niissä odotetaan olevan 3D-kamera sekä tuki 5G-liittymille.