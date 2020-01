Apple teki jättisopimukset Broadcomin kanssa

Puolijohdejätti Broadcomin on sanottu valmistelevan oman RF-liiketoiminnan myymistä, mutta siitä huolimatta yhtiö on päässyt sopimukseen komponenttien toimittamisesta Applen tuleviin älypuhelimiin.



Sopimusten arvo on valtava, sillä nyt solmittujen sopimusten sekä viime kesänä solmitun erillisen sopimuksen arvo on Broadcomille kaikkiaan 15 miljardia dollaria. Kahden uuden sopimuksen turvin Broadcom toimittaa RF-komponentteja Applen laitteisiin vuoteen 2023 asti. Sopimuksen tarkempia yksityiskohtia ei paljastettu, joten on mahdotonta sanoa mitä komponentteja tarkalleen ottaen Broadcom tulee toimittamaan Applelle.



Markkinareaktioista päätellen Broadcomin arvellaan korvaavan Applen tuotteissa ainakin Skyworksin toimittamia piirejä. SKyworksin osakekurssi nimittäin putosi uutisen seurauksena 7,7 prosenttia.



Broadcomin liikevaihdosta peräti neljännes tuli Applelta vuonna 2018. Uusien sopimusten perusteella Applen painoarvo asiakkaana vain korostuu tulevina vuosina.

