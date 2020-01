EU ei pistä Huaweita 5G-pannaan Yhdysvaltain toiveista huolimatta

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Huawein ja Yhdysvaltain hallituksen välinen suhde on ollut erittäin tulehtunut jo vuosikausia. Sekä edellisen että nykyisen hallituksen aikana Yhdysvallat on pyrkinyt rajaamaan Huawein toimintaa maassa viitaten tietoturvaan ja kansalliseen turvallisuuteen.



Erityisen tärkeäksi kamppailu on muodostunut kuitenkin 5G-teknologian myötä. Huawei on yksi suurimmista pelureista mobiiliteknologian alalla ja Yhdysvaltojen toiveena on, ettei sen tukiasemat yleisty länsimaissa.



Niinpä Amerikasta onkin toivottu, ettei Euroopassa oteta käyttöön Huawein laitteistoa, vaan pysyttäisiin muiden valmistajien tuotteissa. Onko kyseessä todellinen turvallisuusuhka vai halutaanko tällä luoda kilpailuetua esimerkiksi yhdsyvaltalaisille yrityksille, sen todellisuudessa tietävät vain viranomaiset tämän takana.



Yhdysvaltojen toive ei kuitenkaan ole mennyt nähtävästi läpi, sillä sekä Iso-Britannia että EU ovat toivottaneet Huawein laitteet tervetulleiksi. Ensin Britit päätyivät sallimaan Huawein laitteet ja EU seurasi nopeasti perässä.





Toki tämä ei tarkoita, että Huawei on nyt vahvistanut itselleen aseman jatkossa 5G-verkkojen luojana Euroopassa, vaan ainoastaan, että yhtiö on mahdollisesti mukana tarjouskilpailussa siinä missä esimerkiksi Nokia tai Qualcommkin.



Lisäksi EU:n ohjeistuksessa huomautetaan verkkojen rakentamisesta itse päättäviä jäsenvaltioita, että infrastruktuurissa ei tule luottaa vain yhteen toimijaan ja tietoturvariskit on otettava vakavasti.



Huawein siteet Kiinan valtioon huolestuttavat varmasti myös Euroopassa, mutta näillä näkymin Huawein asema verkkolaitetoimittajana ei ole uhattu sen takia. Nähtäväksi jää tosin missä määrin jäsenvaltiot pitävät uhkaa todellisena tai Huaweita kilpailukykyisenä toimittajana.

Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.