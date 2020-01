Apple oli joulun ykkönen – Päihitti Samsungin puhelinten toimitusmäärissä

Samsung on perinteisesti ollut älypuhelinmarkkinoiden kuningas toimitettujen laitteiden määrän osalta, mutta viime vuoden lopulla tapahtui yllättävä käänne. Apple toimitti enemmän puhelimia kuin Samsung Tilanne on siinä mielessä kummallinen, että Samsung myy paljon iPhonea huomattavasti edullisempia puhelinmalleja, joiden volyymien pitäisi olla vastaavasti huomattavasti korkeammat kuin iPhonella. Applella on kuitenkin hinnoitteluvoimaa takanaan, joten kuluttajat ovat valmiita maksamaan iPhonesta, vaikka halvempi Samsung olisi myös saatavilla.Counterpoint Researchin laskelmien mukaan Apple olisi toimittanut loka-joulukuussa yhteensä 72,9 miljoonaa iPhonea, kun taas Samsungin Galaxyjä toimitettiin vain 70 miljoonaa kappaletta. Koko vuoden ykkönen oli kuitenkin Samsung 296,5 miljoonan puhelimen toimituksella ja Apple oli vasta kolmas 100 miljoonaa pienemmällä lukemalla Väliin kiilasi Huawei 238,5 miljoonan puhelimen toimituksella.Strategy Analytics on yhtä mieltä Samsungin ja Applen järjestyksestä, vaikka arvioikin molempien toimitusmäärät pari miljoonaa kappaletta pienemmiksi. IHS Markit arvioi vuorostaan Samsungin toimittaneen 70,7 miljoonaa puhelinta ja Applen vain 67,7 miljoonaa puhelinta. Tulkintaeroja siis löytyy.