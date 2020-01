Applelta tulee keväällä isoja paljastuksia – Ainakin nämä tuotteet esitellään

Vaikka Applen tuotejulkistuskalenterissa isoimmat uutiset tulevatkin vasta syksyllä, niin tämän vuoden alkupuolisko näyttää olevan myös melko kiireinen. Apple-analyytikko Ming-chi Kuo on jakanut omat arvionsa siitä , mitä kaikkea Apple julkaisee ennen heinäkuuta.Ehkä eniten odotetaan alemman hintaluokan 4,7 tuuman iPhonea, joka ilmestyessään jatkaisi iPhone SE:n perintöä. Puhelimen on sanottu olevan olennaisilta osin samankaltainen kuin iPhone 8. Kevään ja kesän aikana Apple aikoo myös julkaista uudet iPad Pro -tabletit sekä päivittää MacBook Pro- ja MacBook Air -kannettavat.Päivitysten lisäksi Kuo odottaa Applen julkaisevan ainakin kaksi uutuustuotetta. Ensimmäinen on iPhone 11:n UWB-teknologiaa hyödyntävä paikannustagi, jonka avulla iPhonen omistaja voi paikantaa kätevästi arkipäivän esineitä, joihin tagi on kytketty kiinni. Pienikokoisen tagin voi kiinnittää esimerkiksi reppuun tai käyttää avaimenperänä. Vastaavanlaisia Bluetoothiin perutuvia tageja löytyy jo markkinoilta, mutta UWB:n ansiosta Applen tageilla paikantaminen pitäisi olla huomattavasti tarkempaa.Kuo arvelee Applen julkaisevan myös over-ear-tyyppiset kuulokkeet . Kuulokkeista on puhuttu vuoden 2018 alusta lähtien, mutta nyt ne ovat ilmeisesti vihdoin tulossa. Apple on tähän mennessä markkinoinut isompia kuulokkeita Beats-tuotemerkin alla.Kevään aikana Apple voi myös esitellä pienikokoisen langattomaan lataukseen tarkoitetun alustan. Apple perui jo edellisen latausmaton julkaisun, kun tuotteesta ei saatu toimivaa. Apple on ilmeisesti luopunut usean eri laitteen samanaikaisesta latauksesta, jolloin tuotteen lämmöntuotto on saatu pidettyä aisoissa.