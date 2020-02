iPhonien tuotanto keskeytetty Kiinassa viikoksi – Toinen viikko voi olla jo katastrofi

Kiinan isoja tuotantolaitoksia on määrätty keskeyttämään toimintansa helmikuun 10. päivään saakka jotta koronaviruksen leviäminen saataisiin aisoihin. Satoja ihmisiä tappanut virus vaikuttaa tätä kautta esimerkiksi iPhonien ja muiden elektronisten laitteiden valmistukseen.iPhonien ja muiden elektronisten laitteiden kokoonpanosta vastaava F oxconn on keskeyttänyt toimintansa kiinalaisilla tehtaillaan määräysten mukaisesti. Viruksen takia tehtaiden käynnistämistä voidaan vielä viikata helmikuun 10. päivän jälkeiseenkin ajankohtaan, mikä olisi omiaan aiheuttamaan ison loven puhelimien tuotantoon. Esimerkiksi Applen iPhonien toimitusajat saattaisivat kasvaa reilusti nykyisestä.Toistaiseksi viruksen aiheuttamien vahinkojen arvioidaan jäävän pieniksi Foxconnille, sillä yhtiö on siirtänyt tuotannon painopistettä Kiinan ulkopuolella oleviin tehtaisiin. Foxconnilla on tuotanto esimerkiksi Vietnamissa, Intiassa ja Meksikossa. Lisäksi Foxconn pystyy tarvittaessa kirimään menetyksiään teettämällä enemmän ylitöitä tehtaillaan, kun ne voidaan jälleen avata.Pitkittyneessä tilanteessa menetettyä tuotantoa ei kuitenkaan enää saada takaisin. Reutersille puhuneen lähteen mukaan jo viikon ylimääräinen katko tuotantoon voi tuottaa yhtiölle isoja ongelmia.