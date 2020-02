Apple Watch ohitti jo sveitsiläiset laatukellot – Myynti kovassa kasvussa

Apple Watch saavutti jonkinlaisen virstanpylvään viime vuoden aikana, kun sen arvioitu kappalemääräinen myynti kasvoi Strategy Analyticsin mukaan 30,7 miljoonaan laitteeseen. Tällä myynnillä Apple Watchia myytiin viime vuonna enemmän kuin sveitsiläisiä kelloja.Sveitsiläisen kelloteollisuuden arvioidaan myyneen viime vuoden aikana noin 21,1 miljoonaa kappaletta, joten Apple Watchin 36 prosentin kasvupyrähdys veti sen heittämällä sveitseläisten ohitse.Sveitsiläiset kellot tunnetaan laadukkuudesta, mikä tarkoittaa samalla tietysti huomattavan korkeaa hintalappua ja samalla myös alhaisia myyntimääriä. Kappalemäärissä voittaminen ei siis välttämättä tarkoita kovinkaan paljoa. Sveitsiläisiin kellobrändeihin kuuluu myös merkkejä, jotka markkinoivat edullisempia kelloja, kuten vaikkapa Swatch. Vertailu ei siis ole välttämättä myöskään kovin kaukaa haettu.Huomion arvoista on sekin, että sveitsiläisten kellojen myynti on laskusuunnassa – viime vuonna se otti osumaa 13 prosentin edestä. Älykellojen markkina on sen sijaan kasvussa, pelkästään Apple Watchin myynti kasvoi 36 prosenttia.