Google Maps täytti 15 vuotta: Juhlapäivityksessä joukko uudistuksia

Muistatteko vielä ajan jolloin Google Maps oli lähinnä vitsi ja kaikki todellista kartta- ja navigointipalvelua haluavat valitsivat joko erillisen navigaattorin tai vähintäänkin Nokian Navteqiin perustuvan karttaohjelmiston.Kaukana ovat nuo ajat ja nykyisin Google Maps on syystäkin maailman suosituin ja todennäköisesti monipuolisin karttapalvelu kuluttajille.Googlen karttapalvelu on täyttänyt tällä viikolla 15 vuotta ja sitä juhliakseen yhtiö on julkaissut useita uudistuksia palveluun.Ensisilmäyksellä näkyvin uudistus on uusi ikoni, mutta tarjolla on muutakin uutta. Ikoni on muttunut kartalla olevasta nastasta pelkäksi Google-värein koristelluksi nastaksi.Käyttöliittymän uudistuksista mainitaan alavalikkoon tuodut uudet valinnat, joita on nyt kolmen sijaan viisi. Näistä uusia ovat mm. "Contribute"-tabi, jossa käyttäjät voivat lisätä tietoa ja kuvia paikallisista yrityksistä, sekä "Saved", josta löytyvät kaikki tallennetut paikat.Google on erityisesti keskittynyt parantamaan myös julkisien kulkuneuvojen käyttöä, sillä uudessa versiossa näytetään arvioita julkisten ruuhkautumisesta. Lisäksi tietoja lisätään mm. lämpötiloista, vartijoista, junanvaunujen määrästä ja muusta.Myös Live View -ominaisuutta on parannettu. Lisättyä todellisuutta hyödyntävä ominaisuusu näyttää mihin suuntaan ja kuinka pitkä matka on kohteeseen esimerkiksi ennen navigoinnin aloittamista.Päivitykset ovat alkaneet tänään, mutta esimerkiksi riippuen maasta päivitysten saapuminen saattaa kestää kauemmin.