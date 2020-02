Android-käyttäjät saavat ensimmäisenä Netflixin uuden videoformaatin

Netflix on kertonut, että se uudistaa suoratoistoformaattia mobiilikäyttäjilleen. Erityisesti Android-käyttäjät pääsevät jatkossa nauttimaan sisällöstä vähemmällä datakulutuksella.Suoratoistojätti ottaa käyttöön rojaltivapaan AV1-koodekin, mutta tässä vaiheessa vain Android-sovelluksensa kautta. AV1 tarjoaa väitetysti noin 20 prosentin parannuksen pakkaustehokkuuteen, jos vertailukohteena on Googlen kehittämä vanhempi VP9.Google on myös mukana AV1-koodekin kehityksessä, josta vastaa useiden yhtiöiden liittouma Alliance for Open Media. Näihin lukeutuu Netflixin ja Googlen lisäksi mm. Intel, Amazon ja Microsoft.Uusi koodekki siis mahdollistaa paremman kuvan- ja äänenlaadun vähemmällä datasiirrolla. Tämä luonnollisesti helpottaa sisällön kuluttamista tapauksissa, joissa käytössä ovat rajatut internet-yhteydet, mutta siitä on myös apua, jos yhteyden nopeudessa on toivomisen varaa.Netflixin tarkoituksena on muuttaa kaikki alustat tukemaan uutta ja parempiaa AV1-formaattia, mutta ensimmäisenä asiasta pääsevät nauttimaan Android-käyttäjät. Tässä vaiheessa myöskään kaikki sisältö ei toistu uudella formaatilla, joten AV1-sisältöön pääsee käsiksi "Save Data"-ominaisuuden pistämällä päälle asetuksista.Muista palveluista YouTube on kokeillut samaa koodekkia datan kulutuksen vähentämisessä. Google lisäsi Chromeen tuen AV1:lle jo puolitoista vuotta sitten