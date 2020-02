MWC-messuilla otetaan poikkeukselliset toimet käyttöön koronaviruksen takia

Mobiiliteknologian vuoden suurimpiin messuihin kuuluvapidetään Barcelonassa 24.–27. helmikuuta, mutta Kiinassa riehuvan koronavirusepidemian takia messuilla on jouduttu turvautumaan poikkeuksellisiin turvatoimiin Muutamat yhtiöt ovat jo aikaisemmin ilmoittaneet, että ne aikovat perua osallistumisensa tapahtumaan koronavirusepidemian takia. Tähän mennessä osallistumisensa ovat peruneet ZTE, LG, Nvidia ja Ericsson. Messujärjestäjä GSMA heräsi myös siihen, että sen on otettava käyttöön toimia, joilla se yrittää vähentää riskiä taudin leviämisestä messuilla.Ehkä tärkein toimi on kieltää Hubein maakunnasta tulevien matkustajien osallistuminen messuille. Koronavirusepidemia on levinnyt voimakkaimmin Hubein pääkaupungissa Wuhanissa. Lisäksi osallistujien pitää osoittaa passillaan, että he ovat eläneet ainakin 14 vuorokautta Kiinan ulkopuolella. Osallistujien tulee myös varmistaa, etteivät he ole olleet kontaktissa sairastuneen ihmisen kanssa. GSMA seuraa tilannetta lämpötilamittauksin.Messuilla on nähty vuosittain paljon aasialaisia ja kiinalaisia matkustajia. MWC:ssä on vieraillut noin 5000–6000 kiinalaista matkustajaa.