Uusia peruutuksia – MWC-messuista tulossa tynkäjuhlat

MWC-messuista on tulossa tänä vuonna odotettua pienemmät bileet, sillä kaksi yhtiötä on liittynyt peruutuslistalle. Aiemmin oman läsnäolonsa MWC-messuilla on perinut LG, ZTE, Nvidia ja Ericsson. Joukkoon uusina jäseninä ovat liittyneet Sony ja Amazon. Lista saattaa vielä täydentyä tällä viikolla uusilla yhtiöillä.



Sonyn mukaan turvallisuus ja sitä kautta terveys on yhtiölle kaiken toiminnan perusta, minkä vuoksi se kokee parhaimmaksi vetäytyä MWC-messuilta. Työntekijöiden ei tarvitse näin ollen matkustaa kansainvälisesti, jolloin riski sairastua Kiinassa jylläävään koronavirukseen on olennaisesti pienempi. Lisäksi Sony varmistaa sen, ettei yhtiö edistä asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden sairastumista.



MWC-esityksen Sony aikoo korvata YouTube-striimillä. Tuotelanseeraus ei siis peruunnu, vaikka julkistustapa jouduttiinkin laittamaan uusiksi.



Messujärjestäjä GSMA on ilmoittanut kieltävänsä Hubein maakunnasta kotoisin olevia kiinalaisia saapumasta messuille. Lisäksi messuvieras ei saa olla vieraillut Kiinassa 14 vuorokauteen. GSMA on myös järjestänyt kuumemittauksen messuille.

