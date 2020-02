Galaxy S20 paljastettiin – Näin paljon se maksaa

Galaxy S20 5G: 1049 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20+ 5G: 1149 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra 5G: 1399 €, saatavana väreissä Cosmic Grey, Cosmic Black

paljasti tänään odotetusti uuden-puhelinmallistonsa, joka on ainakin yhtiön omasta mielestä koko mobiilialan kehityksen kärkeä. Lupaukset korealaisjätti lunastaa muun muassa kehittyneen kameran ja päivitetyn näyttöteknologian voimin. Lisäksi koko mallisto tukee nyt 5G-matkapuhelinteknologiaa.Kamera on kiistatta älypuhelimien yksi tärkeimmistä ominaisuuksista, minkä vuoksi myös Samsung on kiinnittänyt siihen erityisen paljon huomiota Galaxy S20:n suunnittelussa. Galaxy S20 -mallisto koostuu käytännössä kolmesta kamerasta (ultralaajakulma, laajakulma ja tele), joita on täydennetty Plus- ja Ultra-versioissa vielä syvyysulottuvuuden tallentavalla DepthVision-kameralla.Ultralaajakulmainen kamera on kaikissa kolmessa mallissa 12-megapikselinen ja kuva-ala on 120 asteen laajuinen. Laajakulmainen kamera rakentuu niin ikään 12 megpikselin kameran ympärille S20:ssä ja S20+:ssa, mutta S20 Ultrassa kennosta löytyy jopa 108 megapikseliä (f/1,8). Telekamerassa on kahdessa ensinnä mainitussa mallissa 64 megapikselin kenno, mutta Ultrassa käytetään vain 48 megapikselin kennoa.Uutta on myös Space Zoom -suurennus, joka yhdistää optista zoomausta tekoälyllä parannettuun digitaaliseen zoomiin. Lopputuloksena on 30- (S20 ja S20+) ja 100-kertainen (Ultra) zoomaus. Erityistä on myös Galaxy S20:n tuki 8K-videokuvaukselle. Näyttö tukee nyt myös 120 hertsin kuvataajuutta.Kaikissa puhelimissa on 12 gigatavua käyttömuistia ja 128 gigatavua tallennustilaa. Akun kapasiteetti on noussut Ultra-mallissa jo 5000 milliampeerituntiin. Edullisemmissa versioissa on tyytyminen hieman vähempään (4000 ja 4500 mAh).Galaxy S20 -puhelinten ennakkomyynti alkaa 11.2. klo 21.00. Myynti alkaa 13. maaliskuuta 2020.Suositushinnat ja värivaihtoehdot Galaxy S20 -sarjalle ovat: