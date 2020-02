Samsung paljastaa Galaxy S20:n tänään – Seuraa tilaisuutta täältä

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Mikä olisi parempi vuosi julkaista Galaxy S20 -niminen puhelin kuin 2020? Ei ehkä juuri mikään. Samsungin nimeämisleikistä saadaan tänään vihdoin konkreettista näyttöä, kun lehdistötilaisuuden livestream starttaa kello 21.00 Suomen aikaa. Voit seurata verkkolähetystä suorana alta löytyvän upotteen kautta.



Galaxy S20 -malliston julkaisun lisäksi tilaisuudessa nähtäneen ainakin Galaxy Z Flip -simpukkapuhelin, jonka näyttö taittuu kahtia samalla tavalla kuin vuosituhannen alun simpukkapuhelimetkin. Puhelimia on siis tulossa ainakin neljä kappaletta, sillä Galaxy S20 -mallistoon kuuluu perusmallin lisäksi puhelimen Plus- ja Ultra-versiot.



Näiden lisäksi Samsung saattaa käyttää tilaisuuden hyväksi uusien lisälaitteiden esittelyyn. Esimerkiksi Galaxy Home Mini -älykaiutin tai uudet Galaxy Buds Plus -nappikuulokkeet voisivat olla hyviä arvauksia tämän illan kattauksesta.





Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.