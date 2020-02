WhatsApp kasvaa hurjaa vauhtia – Sillä on jo kaksi miljardia käyttäjää

ostettuavuonna 2014, pikaviestipalvelulla oli 450 miljoonaa käyttäjää . Nyt uuden vuosikymmenen alussa WhatsApp on onnistunut rikkomaan uuden merkkipaalun: WhatsAppilla on jo kaksi miljardia käyttäjää Kyseessä on jo toinen Facebookin omistama verkkopalvelu, jonka käyttäjämäärät ovat ylittäneet kahden miljardin rajapyykin. Ensimmäinen oli tietysti Facebook itse, jota käyttää 2,26 miljardia käyttäjää.WhatsAppin kasvumuuttori on pysynyt kunnossa viime vuosiin asti, sillä kaksi vuotta sitten pikaviestipalvelulla kehuttiin olleen 1,5 miljardia käyttäjää. Puoli miljardi käyttäjää on siis saatu houkuteltua palveluun kahdessa vuodessa. Facebook ei ole kuitenkaan onnistunut lyömään rahoiksi WhatsAppilla, sillä yhtiön suunnitelmat siirtyä mainosrahotteiseen malliin ovat keränneet äkäistä vastustusta.