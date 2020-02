Apple kehittää iPhoneihin jo omia antenneja – Pettyi komponenttien paksuuteen

Apple päivittää iPhonensa 5G-aikaan tulevana syksynä, mutta puhelimien kehityksessä on tullut pieniä mutkia matkaan. Seuraavan sukupolven iPhoneissa aiotaan käyttää Qualcommin teknologiaa, mutta 5G-antennit ovat Applen mielestä liian suuria Apple onkin päättänyt kehittää omat antennimoduulit seuraavan sukupolven iPhoneihin, minkä ansiosta puhelimista voitaisiin saada tarpeeksi ohuita. Varasuunnitelmana on kuitenkin edelleen käyttää Qualcommin QTM 525 -antennimoduuleita, mutta silloin Applen pitäisi tyytyä hieman paksumpaan muotoiluun. Tilanne on Applen kannalta kinkkinen, sillä aikaa antennimoduulien suunnitteluun ei ole enää paljoa, eikä millimetriluokan signaaleja lähettävien ja vastaanottavien antennien suunnittelu ole helppoa.Oli lopputulos antennimoduulien osalta mikä tahansa, aikoo Apple käyttää joka tapauksessa seuraavissa iPhoneissa Qualcommin X55-modeemeja. Applen tavoitteena on kuitenkin korvata Qualcommin modeemitkin jossakin vaiheessa omalla modeemilla – siksi yhtiö osti viime kesänä Intelin modeemiliiketoiminnan. Vaikka antennimoduulien kehitystä perustellaan muotoilullisilla seikoilla, saattaa toinen motiivi olla Qualcommin komponenttien käytön välttäminen. Applen ja Qualcommin väliset suhteet kun eivät ole kaikkein lämpimimmät.Applen mielestä Qualcomm huijaa sitä, koska yhtiö perii siltä patenteista rojalteja, vaikka se käyttää Qualcommin komponentteja. Applen näkemyksen mukaan se maksaa teknologiasta kahteen kertaan.