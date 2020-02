iPhone-tuotanto kärsi koronaviruksen takia – Apple antoi tulosvaroituksen

Apple on joutunut nöyrtymään Kiinassa leviävän koronavirusepidemian takia ja yhtiö onkin joutunut antamaan harvinaisen tulosvaroituksen. Edellisen tulosvaroituksen yhtiö antoi viime vuoden alussa, jolloin Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppasota vahingoitti sen kykyä tehdä liiketoimintaa.



Koronaviruksen leviämisen estämiseksi, Kiinassa on otettu käyttöön voimakkaita toimia, mitkä ovat lopulta vahingoittaneet Applen kykyä myydä puhelimia maassa sekä valmistuttaa laitteita. Kiinassa pidennettiin uudenvuodenvapaita, jotta ihmiset pysyisivät kotona eivätkä lähtisi liikkeelle ja levittäisi tautia enempää. Vapaiden pidennysten takia tehtaat olivat kiinni oletettua pidempään, eikä siten iPhoneja tuotettu Applen alun perin olettamaa tahtia.



Tuotantokatkosta ei ilmeisesti kyetä tulevien viikkojen aikana kirimään kiinni, joten Applen oli pakko antaa tulosvaroitus. Vaikka tuotanto onnistuisikin kirimään, niin myyntiin se ei välttämättä vaikuttaisi, sillä Applen omat jälleenmyyntiliikkeet ja yhteistyökumppaneiden liikkeet ovat olleet epidemian leviämisen ajan kiinni.





Apple ei antanut tammi-maaliskuulle uutta ohjeistusta, vaan tulosvaroituksessa vain todetaan, ettei aiempaan ennusteeseen ylletä. Applen mukaan kysyntä muualla maailmaa on ollut sen odotusten mukaista.

