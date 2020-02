Kumpi kannattaa ostaa: Galaxy S20 Ultra vastaan iPhone 11 Pro Max

Teknisten tietojen vertailu





Vertailussa

Samsung Galaxy S20 Ultra

Apple iPhone 11 Pro Max Mitat

166,9 x 76 x 8,8 mm

158 x 77.8 x 8,1 mm Paino

222 g

226 g Rakenne

Paneelit lasia, runko alumiinia

Paneelit lasia, runko terästä Käyttöjärjestelmä

Android 10

iOS 13 Näyttö

6,9", 20:9, 1440 x 3200, AMOLED, 60/120hz, 511 ppi

6,5", 19,5:9, 1242 x 2688, OLED, 60hz, 458 ppi RAM

12 Gt

4 Gt Tallennustila

128 Gt + microSD

64/256/512 Gt Takakamera

108 + 48 (telefoto) + 12 MP (laajakulma), f/1,8 + f/3,5 + f/2,2, OIS, 4K@60fps + 8K@24fps

12 + 12 (telefoto) + 12 MP (laajakulma), f/1,8 + f/2,0 + f/2,4, OIS, 4K@60fps Etukamera

40 MP, f/2,2, 4K@60fps

12 MP, f/2,2, 4K@60fps Biometrinen tunnistus

Sormenjälki näytössä

Kasvojentunnistus Suoritin

Exynos 990, 7 nm+

Apple A13, 7 nm+ Akku

5000 mAh, pikalataus langallisesti (45W) ja langattomasti (15W)

3969 mAh, pikalataus langallisesti (18W), langaton lataus Vedenkestävyys

IP68, 30min 1,5m

IP68, 30min 1,5m Muuta

NFC, Kaksisuuntainen langaton lataus

NFC Hinta

1349 €

alkaen 1199 €

Samsung esitteli viime viikolla omat uudet S20-huippupuhelimet. Sarja koostuu kolmesta eri mallista, joiden hinta, ominaisuudet ja koko vaihtelevat.Kolmen version mallisto muistuttaa kovasti Samsungin kovinta kilpailijaa, Applea, mutta mallisto on rakennettu hieman eri tavalla. Tällä kertaa Samsungin huippumallista ei ole kovinkaan edullista versiota, joten jätämme iPhone 11 -perusmallin pois laskuista.Tässä vertailemme mallistojen huippulaitteita, jotka ovat tämän hetken parhaat tarjonnat niin Applelta kuin Samsungilta.Koon suhteen laitteet ovat lähellä toisiaan, joskin Samsungissa pituutta on hiukan alle sentti enemmän ja Apple on pari milliä leveämpi. Samsung on hiukan paksumpi ja painossa on vain muutama gramma eroa. Samsung käyttää metallina alumiinia, kun Applella on naarmuuntumista vastaan parempi ruostumaton teräs.Samsung on onnistunut mahduttamaan selkeästi suuremman näytön, joka tarjoaa samalla myös paremman resoluution ja pikselitiheyden. Lisäksi Samsungin näyttö tarjoaa paremman virkistystaajuuden ja hiukan paremmat HDR-ominaisuudet.Suorituskyvyn osalta Apple on ollut aina aivan maailman kärkeä, ainakin puhtaasti tulosten pohjalta. Molemmissa on varmasti potkua tarpeeksi, mutta Samsungin laitteen triplamäärä RAM-muistia saattaa auttaa esimerkiksi parempaa moniajokykyyn. Tallennustilan osalta Applella on paremmat vaihtoehdot, sillä Suomessa myyntiin tulee tiettävästi vain yksi Ultra-malli, mutta pesäeroa tekee muistikorttipaikka, jolla Samsungiin saa halvalla laajennettua tallennustilaa.Kamerajärjestelmä on periaatteessa hyvin samanlainen: kolme kameraa, joista yksi tavallinen, yksi laajakulma ja yksi zoom-kamera. Samsungilla on kuitenkin panostettu valtavasti megapikselehin sekä erikoiseen periskooppi-tyyliseen telefotokameraan. Lisäksi Galaxy S20 Ultrassa on erillinen syvyyssensori. Kuvanlaadun osalta on vaikea sanoa tässä vaiheessa, mutta ominaisuuksia Samsung tarjoaa paremmin.Videokuvauksen osalta molemmat tukevat 4K-kuvausta 60 kuvan sekuntinopeudella, mutta Samsungilla on lissäksi tarjota 8K-kuvaus (24fps).Selfie-kamerat tukevat niin ikään molemmissa 4K@60fps-kuvausta, mutta jälleen Samsungin kamerassa megapikseleitä on valtaisasti enemmän, joka tosin edelleen kannattaa ottaa varauksella.Galaxy S20 Ultran biometrinen tunnistin on näyttöön sijoitettu sormenjälkilukija, kun taas Applelta löytyy kasvojentunnistukseen. Samsungissa on myös kasvojentunnistus, mutta se ei ole biometrisesti vahva tunnistus, jota voisi käyttää esimerkiksi pankkisovelluksissa.Vaikka eroja laitteiden välillä on paljon, niin merkittävin löytyy data-yhteyksistä. Samsung on laitteista ainoa, jossa on 5G-yhteydet. Tämä ei tässä vaiheessa ole vielä kovinkaan merkittävä ominaisuus, mutta esimerkiksi vuoden tai parin päästä laite mahdollistaa jo paljon laajemmin nopeamman yhteydet.Hinnan osalta Samsungin laite on arvokkaampi, sillä sen 128 gigatavun versiolla on hintaa 1349 euroa, kun edullisin iPhone 11 Pro Max on vain 1199 euroa. Vertailukelpoinen hinta löytyy iPhone 11 Pro Maxin 256 gigatavun versiosta, joka kirjoitushetkellä on 1399 euroa.Tämä huomioon ottaen on selvää, että Samsuungin laite on teknisesti paremmin varusteltu ja puhtaasti sen osalta olisi helppo valita Galaxy S20 Ultra. Apple kuitenkin tarjoaa erittäin hyvän suorituskyvyn ja kameran osalta on vielä selvittämättä miten lähellä ne ovat toisiaan. Luonnollisesti makuasiat esimerkiksi iOS:n ja Androidin välillä ratkaisevat lopulta paljon.Galaxy S20 -mallisto saapuu myyntiin 13.3., mutta on jo nyt ennakkotilattavissa.