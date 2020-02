Yksi sovellus riittää – Microsoft julkaisi uudistetun Officen Androidille

Puhelimellaan pieniä säätöjä Word-, Excel- tai PowerPoint-dokumentteihin tekevien keskuudessa on varmasti yksi yhteinen toive: voisiko editoinnit tehdä vain yhdellä sovelluksella? Nyt jokaista dokumenttityyppiä varten tarvitaan oma sovelluksensa.Google tarjosi aiemmin mahdollisuutta editoida tiedostoja Drive-sovelluksella, mutta sittemmin muokkausmahdollisuus on jaettu useampien ohjelmien kesken. Muutos ei ollut kaikkien mieleen, mutta onneksi Microsoft on tehnyt päinvastaisen liikkeen. Ohjelmistojätti on nimittäin julkaissut Androidille uuden Office-sovelluksen, joka sisältää Wordin, Excelin ja PowerPointin muokkaustyökalut yhdessä osoitteessa.Uusi Office-sovellus myös osaa lukea OneDriveen tallennetut tiedostot, joten dokumenttien hallinnointiin tarvitset vain yhden sovelluksen. Valitettavasti uudesta Officesta ei ole saatavilla tableteille optimoitua näkymää. Uusi sovellus toimii ainoastaan pystyasennossa, eikä sitä voi siis kääntää vaakatasoon.Uuden Officen voit ladata Android-puhelimeesi ilmaiseksi täältä