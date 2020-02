Apple päivitti karttojaan Suomessa – Lisäsi palveluun joukkoliikennetiedot

on saanut karttapalvelunsa uudistustyön julkaisukuntoon Yhdysvalloissa, minkä jälkeen yhtiön karttatiimin fokus on siirtynyt Eurooppaan. Tästä tuoreena esimerkkinä useissa Euroopan maissa julkaistu toiminto julkiseen joukkoliikenteen perustuvien matkojen suunnitteluun.Julkisen liikenteen aikataulutiedot löytyvät päivityksen myötä myös Suomesta , vaikka kaiken kattava se ei välttämättä vielä olekaan. Isommissa Euroopan maissakin toiminto voi rajoittua vain kaikkein suurimpiin kaupunkeihin. Esimerkiksi Ranskan osalta tuettuna on vain Pariisin joukkoliikenne ja Espanjastakin mukana on vain Madrid.Markkinajohtaja Google Mapsista joukkoliikenteen tiedot ovat tietysti löytyneet vuosien ajan, joten Applella on kova kirityö edessä. Google Mapsin etumatkan taustalla on Applen alkuvaiheen strateginen päätös, jossa joukkoliikenne jätetään kolmansien osapuolien markkinaksi. Sittemmin Apple käänsi kelkkaansa ja on alkanut tehdä reippaasti kehitystyötä joukkoliikenteen huomiomiseksi.