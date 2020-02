Applen halpis-iPhone on aikataulussa – Koronavirus ei ole antanut aihetta muutoksille

aikoo julkaista uuden edullisemman hintaluokan iPhonen maaliskuun aikana, kertoo Bloomberg . Uutistoimiston lähteiden mukaan koronavirusepidemia Kiinassa ei ole ainakaan vielä muuttanut julkaisusuunnitelmia.Puhelimen on sanottu perustuvan iPhone 8:aan, mutta laitteistoon on tehty muutamia pieniä muutoksia. Puhelimen nimestä ei ole vielä täyttä selvyyttä, mutta spekulaatioissa siitä on puhuttu nimillä iPhone 9 tai iPhone SE 2. Apple-analyytikko Ming-Chi Kuo on yhtä mieltä siitä, että puhelin julkaistaan ennen heinäkuuta.Vuoden puoliväliin mennessä Apple aikoo esitellä myös uuden sukupolven iPad Pron, jossa käytettäisiin ensimmäistä kertaa kolmoiskameraa. Uudistetun kamerajärjestelmän ansiosta tabletilla voisi mitata etäisyyttä syvyyssuunnassa. 3D-kamera on suunniteltu ensisijaisesti AR-käyttöä silmällä pitäen.