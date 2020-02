Spotify tuo vihdoin sovellukseen luvatut lyriikat

Spotify esitteli ensimmäistä kertaa lyyrikat mahdollistavaa ominaisuutta yhteistyössä Musixmatchin kanssa jo vuosia sitten. Ominaisuus ei koskaan löytänyt tietään mobiilisovellukseen ja nykyisellään sitä ei löydy edes työpöytäsoittimesta.Yhtiö on kuitenkin tuomassa ominaisuutta takaisin. Se kertoi aikeista tuoda reaaliaikainen lyriikkanäkymä marraskuussa, mutta tähän asti se on ollut testiasteella.Nyt julkaisu kaikelle kansalle on kuitenkin pian alkamassa, kertoo Android Police . Kyseinen ominaisuus löytyy väitetysti ainakin Spotify-sovelluksen beetaversiosta 8.5.46.848, joskin ominaisuus voi olla jo aiemmissa versiossa, sillä sen käyttöönotto vaikuttaa olevan servereistä kiinni.Kyseessä on edelleen Musixmatchin kanssa yhteystyössä tuotettu ominaisuus, joka tarjoaa sanat osalle biiseistä. Sanoitusten saatavuus varmasti vaihtelee mm. kielen mukaan, mutta palvelusta löytyy toki myös suomenkielisiä kappaleita.Mikäli et ole varma löytyykö ominaisuutta, niin sen tulisi ilmaantua toistonäkymään nykyisen sisällön alapuolelle. Lisäksi hakuominaisuudessa artistin nimen viereen ilmaantuu Lyrics-ilmoitus, kuten Android Policen kuvakaappauksissa