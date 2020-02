Android 11:n ensimmäinen kehitysversio julkaistu!

-käyttöjärjestelmän ensimmäisen Developer Preview -version. Tavallista aikaisemmin toteutunut julkaisu sisältää lukuisan määrän pieniä viilauksia, jolla käyttöjärjestelmästä tehdään yhtenäisempi, monikäyttöisempi ja suorituskykyisempi.Käyttöjärjestelmä sisältää tuen uudenlaisille näyttötyypeille, kuten Samsungin lippulaivamallistosta tutuille kaareville tai taittuville näytöille. Lisäksi käyttöjärjestelmätasolla on parannettu 5G-tukea. Google on lisännyt ilmoituskeskukseen uuden viesteille omistetun osion sekä ottanut käyttöön jo Android 10:een tarkoitetun Bubbles-viestikuplatoiminnon. Bubbles-toiminto on samankaltainen kuin Facebook Messengerissä, mutta käyttöjärjestelmään lisätty toteutus takaa sen, että kuka tahansa sovelluskehittäjä voi hyödyntää sitä.Tietoturvaan on tehty myös paljon viilauksia. Käyttäjä voi antaa sovellukselle kertakäyttöisiä lupia käyttää puhelimen laitteistoa tai tallennettuja tietoja, minkä lisäksi sijaintipalveluiden käyttöön voidaan antaa lupa vain kun sovellus on aktiivisessa käytössä. Android 11 sisältää tuen myös sähköisille ajo- tai henkilökorteille.