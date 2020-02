Google indeksoi WhatsApp-ryhmien linkkejä – Älä jaa kutsulinkkejä julkisesti

Verkossa jaettujen yksityisten-ryhmien kutsulinkit indeksoituvat muiden linkkien tapaan Googlen hakukoneeseen. Asia on nostettu esiin mediassa esiin, koska ilmeisesti hakurobottien on kuviteltu ohittavan linkit.Kutsulinkkien levittämisessä kannattaa olla kuitenkin tarkkana, sillä linkin kautta on mahdollista selvittää ryhmän jäsenet ja heidän puhelinnumerot. Mikäli oman ryhmän haluaa pitää mahdollisimman yksityisenä, ei linkkejä kannata jakaa julkisilla foorumeilla. Suurin heikkous tässäkin asiassa on ihminen eli yksityisen ryhmän jäsenet: jäseniin pitäisi luottaa, etteivät he jaa linkkejä julkisesti.Mikäli yksityiseen ryhmään on tarvetta jakaa linkki julkisella verkkosivulla, tulisi sivuston ylläpitäjä merkitä sivu niin, että Googlen robotit osaavat olla indeksoimatta sivua.WhatsApp-ryhmiä pystyy löytämään Googlesta hakusanalla