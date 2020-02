Koronavirus iski Samsungiin – Työntekijä sairastui ja tehdas suljettiin

Koronavirus on iskenyt nytpahemman kerran, sillä erään korealaisyhtiön tehtaan työntekijän on todettu sairastuneen koronavirukseen . Etelä-Koreassa sijaitseva Gumin puhelintehdas on tapauksen vuoksi suljettu väliaikaiseksi.Nykytiedon valossa Gumin tehtaan pitäisi aueta jo tänään eli tehtaan tuotantoseisokki kesti vain muutamia päiviä. Tartuntojen ehkäisemiseksi yhtiö on päättänyt kuitenkin asettaa tietyt alueet tehtaalla karanteeniin ja pyytänyt työntekijöitä testaamaan terveydentilansa virustartunnan varalta.Gumissa valmistetaan pääasiassa Samsungin korkeamman hintaluokan puhelimia kotimaan markkinoille, joten tehtaan sulkeminen ei suoraan vaikuta puhelimien saatavuuteen Euroopassa. Voi kuitenkin olla, että Samsung joutuu muuttamaan muiden tehtaiden toimitusten osoitteita, joten uusien mallien saatavuus on heikentyä hieman tapauksen takia.Apple ilmoitti jo aiemmin, että iPhonien tuotannossa ja myynnissä ei ylletä alkuvuoden tavoitteisiin, koska virusepidemiasta toipuminen kestää odotettua kauemmin.