Huawein P40-sukupolven puhelimet esitellään 26. maaliskuuta – Eivät sisällä Google-sovelluksia

Älä missaa uutisia – seuraa meitä:

Huawein seuraavan sukupolven lippulaivapuhelimet esitellään Pariisissa 26. maaliskuuta. Tuolloin lehdistötilaisuudessa kaiken kansan ihmeteltäväksi tulevat P40-sukupolven laitteet.



Viime vuoden P30-malleista löytyi vielä Googlen höysteillä varustettu Android-käyttöjärjestelmä, mutta tänä vuonna kaikki on toisin. Huawei joutuu julkaisemaan P40-puhelimet ilman Googlen sovelluksia, koska Yhdysvallat on kieltänyt amerikkalaisia yhtiöitä tekemästä yhteistyötä Huawein kanssa. Tästä syystä P40:ssä ei ole Google Play -kauppaa, mutta sen voi asentaa puhelimeen jälkikäteen. Googlen mukaan tällaiset sideload-asennukset aiheuttavat kuitenkin tietoturvariskin.



Huawei P40:ssä ja P40 Prossa tulee olemaan 120 hertsin näytöt. Puhelimet eroavat toisistaan kuitenkin takakameran osalta. P40:ssä on vain kolme kameraa, kun P40 Prossa kameroiden määrä on kasvanut viiteen. Kamerat ovat tuttuun tyyliin Leica-brändätyt.





Puhelinvertailun diilit uutiskirjeenä! Etsimme jatkuvasti hyviä tietotekniikan ja kännyköiden diilejä ympäri nettiä ja uutisoimme niistä sivuillamme. Jos haluat saada tiedon uusista diileistä heti sähköpostiisi, tilaa diilien uutiskirjeemme. Tilaa nyt! Tilaamalla uutiskirjeemme hyväksyt sääntömme ja tietosuojakäytäntömme.