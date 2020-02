Menevätkö älypuhelimet jo läppäreiden ohi? Samsung esitteli 16 gigatavun muistin

Käyttömuistin määrä on kasvanut hurjaa vauhtia älypuhelimissa eikä kasvu ole taittumassa ainakaan vielä. Samsung on nimittäin esitellyt uuden muistipiirin, joka mahdollistaa peräti 16 gigatavun RAM-muistin käytön älypuhelimissa.



Uusi 16 gigatavun LPDDR5-muistipiiri on valmistettu Samsungin toisen sukupolven 10 nanometrin teknologialla. Muistin tiedonsiirtonopeus on parhaimmillaan 5500 Mbps eli 687,5 megatavua sekunnissa ja se kuluttaa noin 20 prosenttia vähemmän energiaa kuin edellisen sukupolven muistit.



Muistipiirin ansiosta älypuhelimet alkavat tekemään suorituskyvyllisesti jo kaulaa esimerkiksi kannettaviin tietokoneisiin, joissa on totuttu jo vuosien ajan kahdeksan tai 16 gigatavun RAM-muisteihin.



Samsungin mukaan käyttömuistin määrää ei paisutella huvin vuoksi, vaan yhtiön näkemyksen mukaan datakäsittelyn tarve kasvaa nykyisestä 5G:n ja tekoälysovellusten myötä. Yhtiön näkymissä siintää jo myös vuoden lopulla esiteltävä seuraavan sukupolven LPDDR5-muisti, joka on valmistettu kolmannen sukupolven 10 nanometrin prosessilla. Muistin tiedonsiirtonopeus on jo 6400 Mbps eli 800 megatavua sekunnissa.

