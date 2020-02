Google haluaa yhteistyötä Huawein kanssa – Pyytää poikkeuslupaa hallinnolta

Mikäli kaikki menee hyvin, voi Huaweille olla tiedossa ennenaikainen joulu. Google on nimittäin pyytänyt Yhdysvaltain hallinnolta poikkeuslupaa tehdä yhteistyötä Huawein kanssa. Mikäli hallinto vastaa myöntävästi, voisi Huawei jälleen käyttää Googlen palveluilla varusteltua Androidia omissa puhelimissaan.Googlen ja Huawein yhteistyön palautumista voidaan joutua odottamaan hetken aikaa, sillä Yhdysvalloissa käynnistyvä presidentinvaalikampanjointi voi viivästyttää päätöksentekoa. Viime vuoden toukokuussa Yhdysvallat kielsi amerikkalaisia yhtiöitä tekemästä yhteistyötä Huawein kanssa, mutta tämän jälkeen Valkoinen talo on antanut yrityksille mahdollisuuden hakea vapautusta kauppasaarrolle.Muun muassa Microsoft on saanut luvan tehdä yhteistyötä Huawein kanssa. Päätös on saattanut rohkaista Googleakin hakemaan poikkeuslupaa.Huawei on jo julkaissut Mate 30 -sarjan puhelimet, joissa ei ole Googlen palveluita mukana. Maaliskuun lopulla Huawein on määrä esitellä P40-malliston, jossa ei näillä näkymin ole myöskään Googlen palveluita. Mikäli kaikki menee hyvin, voi Google tehdä paluun Huawein puhelimiin P40:n esittelyn jälkeen.