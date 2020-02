Applen toimitusjohtaja on luottavainen – Kiina näyttää saaneen koronaviruksen aisoihin

Koronaviruksen aiheuttama katkos iPhonien tuotannossa ei ole näillä näkymin pitkittymässä, sillä puhelimien komponenttien tuotannosta ja kokoonpanosta vastaavat tehtaat ovat ajamassa tuotantoa jälleen ylös. Applen toimitusjohtaja Tim Cookin mukaan Kiina on saanut koronaviruksen aisoihin.Cookin mukaan tilastoitujen uusien tartuntatapausten määrä on ollut jo useiden päivien ajan laskussa ja ne laskevat edelleen. Siksi myös Cook uskoo, että tilanne on Kiinassa hallussa ja yhtiön alihankintaketju on uskaltanut aloittaa tuotannon ylösajon uudelleen. Cookin mukaan hankintaketju on tällä hetkellä "kolmannessa vaiheessa" tuotannon normalisoinnissa.Vaikka Kiinassa viruksen leviämistä on saatu radikaalisti hillittyä, on virus päässyt jo leviämään Etelä-Koreaan ja Eurooppaan. Näin ollen viruksella on edelleen maailmantalouteen liittyviä vaikutuksia, vaikka Kiinan tilanteen paraneminen helpottaa asiaa paljon.Cook kertoi jo aiemmin tuotannon olevan käynnistymässä, mutta ylösajovaihe tuntui silloin olevan odotettua hitaampaa. Tässäkin asiassa on ilmeisesti saatu aikaan kehitystä parempaan.