iPhonen kameravalmistajaan iski koronavirus

Viime viikolla uutisoimme Samsungin tehtaalla sattuneesta koronavirustapauksesta, minkä seurauksena Gumissa sijainnut matkapuhelintehdas suljettiin viime viikon sunnuntaihin asti. Kaupungissa on ilmennyt nyt toinenkin koronavirustapaus, mutta tällä kertaa LG:n tehtaalla.



Tarkemmin sanottuna koronavirustapaus on ilmennyt LG Innotekin kameratehtaan työntekijällä. Varotoimenpiteenä LG Innotek on päättänyt sulkea tehtaan toiminnan hetkeksi ja desinfioida tuotantotilat huolellisesti. LG Innotek valmistaa kameroita älypuhelimiin, joten sen toiminnan häiriöityminen voi vaikuttaa vakavasti älypuhelimien saatavuuteen.



LG Innotek valmistaa kameroita muun muassa Applen iPhoneihin, mutta myös Android-puhelimiin.



Gumi sijaitsee lähellä Daegun kaupunkia, jossa suurin osa Etelä-Korean koronavirustapauksista on ilmennyt. Etelä-Koreassa on todettu tähän mennessä 3730 koronavirustapausta ja 21 viruksen aiheuttamaa kuolemaa

