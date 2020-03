Android saapui iPhonelle Project Sandcastlen myötä

Android-laitteita on aina pystynyt muokkaamaan paremmin kuin iPhonea, ja sama tietysti jatkuu edelleen, sillä Apple haluaa pitää puhelimensa suljettuna vain omille sovelluksilleen.Suljetussa ja avoimessa ekosysteemissä on toki puolensa, mutta parempi muokattavuus on liki aina parempi. Samalla kun Androidin roottaaminen, joka mahdollistaa kaiken mahdollisen käyttöjärjestlemän ja -liittymän muokkaamisen, on erittäin yksinkertaista, niin Applen laitteissa se on suojattu ja vaatiin nk. jailbreakiä.Mutta entäpä, jos jailbreakin myötä iPhoneen voisi asentaa Androidin?Teknisesti tämä oli mahdollista jo kauan sitten, noin kymmenen vuotta sitten alkuperäiselle iPhonelle ja iPhone 3G:lle. Nyt alkuperäisen iPhone Androidin luonut David Wang on yrittämässä samaa temppua uudemmille iPhone-laitteille.Wang ja hänen tietoturvayhtiösä Corellium ovat julkistaneet Project Sandcastlen, jonka on määrä luoda toimiva Android iPhonelle.Apple ei pidän Wangin projektista lainkaan ja on haastanut tämän oikeuteen, sillä sen mukaan tämä rikkoo kopiosuojausta. Wangin mukaan kyse on vain kuluttajan omistaman laitteiston käyttämisestä.Project Sandcastle toimii jo joten kuten iPhonella, mutta tässä vaiheessa toiminta on erittäin rajattua. Toiminta on rajattu iPhone 7:lle ja 7 Plussalle, ja toimimattomia komponentteja ovat vielä mm. kaiuttimet, Bluetooth, kamera ja modeemi.Mikäli haluat tutustua lisää projektiin tai peräti ladata beetan testaamista varten, suuntaa osoitteeseen projectsandcastle.org