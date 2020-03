Itsestään häviävät viestit ovat tulossa Twitteriin

Itsestään häviävistä viesteistä on tullut tähän päivään mennessä melkeinpä viestisovellusten de facto -toiminto – enää se ei ole pelkkä trendi. Niinpä Twitterkin on reagoinut asiaan aloittamalla häviävien viestien testauksen palvelussa.



Tällä hetkellä fleeteiksi kutsutut viestit toimivat vain Brasiliassa. Viestit ovat näkyvissä 24 tuntia, mutta ne eivät putkahda kenenkään aikajanalle vaan niihin pääsee käsiksi näpäyttämällä käyttäjän profiilikuvaa. Twitterin mukaan viestien tarkoituksena on tarjota käyttäjille mahdollisuus viestiä ohikiitäviä ajatuksia, joita he eivät muutoin tulisi twiitanneeksi.



Facebook on jo vuosien ajan panostanut häviäviin viesteihin. Toiminnallisuus löytyy jo Facebookin lisäksi Instagramista ja WhatsAppista.

